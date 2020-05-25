В Украине фиксируют спад заболеваемости COVID-19

25 мая 2020 г. 10:02
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 25 мая в Украине лабораторно подтверждены 21 245 случаев коронавируса. За сутки - 259 новых случаев. Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)
  • Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)
  • м. Киев - 2652 (360 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)
  • Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)
  • Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)
  • Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)
  • Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).

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