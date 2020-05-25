В Украине фиксируют спад заболеваемости COVID-19

По состоянию на 25 мая в Украине лабораторно подтверждены 21 245 случаев коронавируса. За сутки - 259 новых случаев. Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем случаи подтверждено: