В Украине количество заболевших на COVID-19 выросло на 429 человека

По состоянию на утро 29 мая в Украине 22 811 больных коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Украины. За все время коронавирус преодолели 8 934 человека. Летальных случаев с начала эпидемии зафиксировано 679.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая в Центр поступило 1 011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19", - отметили в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что украинские медики будут разрабатывать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны, чтобы предотвратить новый тотальный карантин. По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

9 мая Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения уже начало подготовку системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса. Также в Минздраве заявили, что ожидают нулевую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине уже 22 июня.