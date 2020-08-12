В Украине постепенно выведут из обращения паспорта-книжечки

Кабинет министров одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты. Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:
Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.