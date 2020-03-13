В Украине временно закрыли ряд пунктов пропуска

В Украине ряд пограничных пунктов пропуска, а также некоторые пешеходные пограничные сообщения приостановили свою работу, решение принял Кабмин в пятницу, 13 марта.

В то же время допускается возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.

Правительство приняло такое решение на выездном заседании в пятницу, 13 марта.

"Возврат украинцев домой остается открытым", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, представители Кабмина не озвучили.

Он будет опубликован после согласования с СНБО, добавил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Заседание СНБО, на котором пойдет речь о закрытии границ, назначено на сегодня.

Правительство также дало протокольное поручение Государственной таможенной службе остановить экспорт средств индивидуальной защиты.

Напомним, накануне стало известно, что на границе временно прекратят работу 170 пунктов пропуска, продолжат - менее полусотни.

Как известно, с 12 марта в Украине ввели ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса.