В Украине за сутки лабораторно подтвердили 1433 случая коронавируса

12 августа 2020 г. 10:10
Источник: ZN.UA
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По состоянию на среду, 12 августа, в Украине коронавирусом заболели 84 548 человек, 45 686 - выздоровели, 1970 - умерли. За минувшие сутки обнаружено 1 433 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. 

Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровело. 

С начала эпидемии было проведено 1 214 941 тестирований методом ПЦР, из них за сутки - 19 380. 

Наибольшими эпицентрами распространения коронавируса являются Львовская (11 142 случая), Ровенская (7018 случаев), Черновицкая (6 867 случаев) области и город Киев (9 687 случаев). 

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