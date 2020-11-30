В Украине за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

30 ноября 2020 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса. Это впервые за две недели, когда число новых заражений не превысило 10 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

При этом за сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611. Днем ранее, когда было подтверждено 12 978 заражений, сделали более 49 тысяч тестирований на коронавирус.

Последний раз менее 10 тысяч новых случаев в Украине фиксировали 16 ноября, тогда за сутки заразились 9 832 человека.

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