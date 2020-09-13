В Украине зарегистрировали 2476 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировали 2476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«13 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3178 - летальные, 68893 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2476 новых случаев. Всего проведено 1856467 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 547 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 4808 случаев;

Волынская область - 6289 случаев;

Днепропетровская область - 3262 случая;

Донецкая область - 2095 случаев;

Житомирская область - 4292 случая;

Закарпатская область - 8625 случаев;

Запорожская область - 2347 случаев;

Ивано-Франковская область - 11 215 случаев;

Кировоградская область - 904 случая;

г. Киев - 17261 случай;

Киевская область - 6849 случаев;

Львовская область - 16 914 случая;

Луганская область - 586 случаев;

Николаевская область - 1953 случая;

Одесская область - 9482 случая;

Полтавская область - 1195 случаев;

Ровненская область - 10 469 случаев;

Сумская область - 2401 случай;

Тернопольская область - 8882 случая;

Харьковская область - 12584 случая;

Херсонская область - 628 случаев;

Хмельницкая область - 3968 случаев;

Черновицкая область - 12 117 случаев;

Черкасская область - 2495 случаев;

Черниговская область - 2714 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 сентября 2020 в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 217 641 сообщение о подозрении на COVID-19.