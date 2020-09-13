В Украине зарегистрировали 2476 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировали 2476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«13 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3178 - летальные, 68893 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2476 новых случаев. Всего проведено 1856467 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 547 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 4808 случаев;
Волынская область - 6289 случаев;
Днепропетровская область - 3262 случая;
Донецкая область - 2095 случаев;
Житомирская область - 4292 случая;
Закарпатская область - 8625 случаев;
Запорожская область - 2347 случаев;
Ивано-Франковская область - 11 215 случаев;
Кировоградская область - 904 случая;
г. Киев - 17261 случай;
Киевская область - 6849 случаев;
Львовская область - 16 914 случая;
Луганская область - 586 случаев;
Николаевская область - 1953 случая;
Одесская область - 9482 случая;
Полтавская область - 1195 случаев;
Ровненская область - 10 469 случаев;
Сумская область - 2401 случай;
Тернопольская область - 8882 случая;
Харьковская область - 12584 случая;
Херсонская область - 628 случаев;
Хмельницкая область - 3968 случаев;
Черновицкая область - 12 117 случаев;
Черкасская область - 2495 случаев;
Черниговская область - 2714 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 сентября 2020 в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 217 641 сообщение о подозрении на COVID-19.