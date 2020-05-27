В Вене пациентке с коронавирусом сделали операцию по пересадке легких

Врачи из Медицинского университета Вены на прошлой неделе успешно провели операцию по пересадке легких 45-летней пациентке, которая заразилась коронавирусом. Как сообщается на сайте учреждения, у жительницы Каринтии развилась легочная недостаточность из-за осложнений COVID-19.

Отмечается, что это первая в Европе операция по пересадке легких пациенту с коронавирусом, который не выжил бы без ее проведения. "Мы удовлетворены состоянием пациентки, учитывая сложные обстоятельства. Спустя всего несколько дней после операции она находится на пути к выздоровлению", - заявил Уолтер Клептенко, глава хирургического отделения.

Женщина, будучи совершенно здоровой, заразилась коронавирусом восемь недель назад. Болезнь протекала у нее в тяжелой форме и привела к легочной недостаточности, при которой она не могла дышать даже при подключении к аппарату ИВЛ, поэтому ее подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медики отмечают, что трансплантация проходила в сложных условиях, поскольку в крови пациентки не было достаточного количества тромобцитов. Кроме того, в теле женщины были найдены вирусные частицы, но саму ее уже признали незаразной.