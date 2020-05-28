В Южной Корее возобновляют карантин по коронавирусу из-за увеличения числа заболевших

28 мая 2020 г. 17:55
Источник: Зеркало недели
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Южная Корея возобновляет действие некоторых карантинных мер из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху, сообщает DW.

В частности, в стране на две недели закроются музеи, парки и художественные выставки. За последние сутки в Южной Корее выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.

Это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня. Общее число зараженных в Южной Корее достигло 11 344, 269 человек умерли.

Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетерии.

Ранее сообщалось о том, что в Южной Корее самоизоляцию будут контролировать через электронные браслеты. Власти страны рассматривают возможность контролировать людей через GPS.

Олег Гетман, координатор экспертных групп, говорит о том, что комплексные мероприятия по широкому тестированию, изоляции больных и групп риска, без тотальных карантинов и убытков для экономики, которые ввели Тайвань, Южная Корея, Япония, Таиланд и другие, оказались наиболее эффективными.

 

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