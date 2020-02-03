В Житомире лечат ребенка, у которого были подозрения на коронавирус

03 февраля 2020 г. 18:31
Источник: РБК-Украина
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В Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае. Как сообщается, ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы Житомира. Его госпитализировали еще на прошлой неделе, однако врачи держали этот случай в тайне, для предотвращения слухов.

Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6 тысяч гривен. По результатам этих исследований выделено "аденовирус".

"В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными диагноз "коронавирусная инфекция" не подтверждено", - говорится в сообщении.

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