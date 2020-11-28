Вакцину от COVID-19 доставляют на склады США и ЕС

28 ноября 2020 г. 14:17
Источник: Укринформ
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Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer на склады в США и Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что авиакомпания начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и Европе, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.

В то же время, по информации Fox News, United Airlines получила разрешение провозить в пять раз больше сухого льда, чем позволено, для содержания вакцины в условиях низкой температуры.

Как сообщалось, 9 ноября компании Pfizer (ФРГ) и BioNTech (США) объявили, что их кандидат на вакцину против COVID-19, BNT162b2, продемонстрировал 95-процентную эффективность в защите от коронавируса лиц, которые не были ранее инфицированы SARS-CoV-2. Установлено, что защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, которая состоит из схемы приема двух доз.

Для хранения вакцины необходим суперхолод - не менее -70°С.

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