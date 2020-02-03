Весна будет ранней, но холодной. Что думают ученые о прогнозах сурка-синоптика?

Весна будет ранней. Такой прогноз сделал главный синоптик страны, сурок Тимка Третий. Он живет на биостанции университета имени Каразина, в Змиевском районе Харьковщины. Профессиональные метеорологи таких долгосрочных прогнозов не дают, при этом говорят: весна почти наверняка будет долгой и холодной.

На улице облачно. Тимка Третий своей тени не увидел и нашептал прогноз на ушко своей хранительнице. По словам Надежды Токарской, стресса от неожиданного пробуждения в животного нет.

НАДЕЖДА ТОКАРСКАЯ хранительница сурка:

Как в живой природе, они зимой просыпаются, чтобы избавиться от мочевины. Для них это нормальное явление, потом могут лечь спать, если погода позволяет.

В этом году Тимке исполняется три года. Время жить не только работой, то есть прогнозами на год, но и о семье подумать. Пару сурку-синоптику уже нашли

НАДЕЖДА ТОКАРСКАЯ хранительница сурка:

Жену ему уже подобрали, у нас даже был конкурс в прошлом году между Великим Бурлуком и диканскими… Но победила Мисс Великий Бурлук, она была чуть помоложе, как раз подходила для него. Пухнасті віщуни на біостанції університету Каразіна працюють 16-й рік поспіль. Прогнози щодо приходцу весни майже завжди правдиві. Тож взялись і за інші. Цьогоріч Тимко Третій передбачав, чи буде наступна зима сніжною.

Снежных заносов и в следующем году не будет, считает Тимка. Не соблазнился даже на вот такой букет - из моркови и яблок. Такие дополнительные прогнозы Тимка делает с 2012-го, когда Украина принимала чемпионат Европы по футболу. С тех пор чего только у Тимки не спрашивали

ЛЮДМИЛА ДОЛЯ, координатор Харьковского прес-клуба:

Ми ворожили на коливання валюти , ми ворожили на те, в чому можна зберігати заощадження, в золотих батонах чи гирях. Чи буде врожай, який саме врожай , чи будуть ягоди , чи будуть шишки і хочу сказати, що ми ніколи не будем вдаватись до політичних прогнозів.

День Байбака на биостанции в Гайдарах - не только шоу. Так ученые хотят привлечь внимание общественности к катастрофическому сокращению количества степных сурков в природе

ВИКТОР ТОКАРСКИЙ почётный хранитель сурка:

То есть этот вид очень уязвим и даже внесение его в Красную Книгу не поможет его сохранить. Поэтому остается только одно: разведение в неволе и соответственно, благодаря тем животным, которых мы получим на биостанции, ми сможем их выпускать в природу.

Метеорологи прогнозов погоды на недели вперед, как правило, не делают. Единственное, о чем говорят: весна, вероятно, будет долгой и холодной. Всё - из-за теплой зимы.

НАДЕЖДА МАКСИМЕНКО зафкафедры мониторинга окружающей среды и природопользования:

Ми говорим про ту середню температуру, яка на нашій території повинна утворитись за рік хоча б. Тобто є середні річні, зимові температури. Якщо говорити про це, все ж таки така тепла зима вона повинна компенсуватись не дуже теплою весною.

Чтобы отблагодарить Тимку за работу, на биостанции в Гайдарах устроили небольшой концерт. Оправдаются ли прогнозы сурка, увидим. Как шутят синоптики: они не ошибаются с прогнозами, разве что с датами.