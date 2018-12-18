Владельцу бойцовских собак, которые искусали мужчину в Дергачах, объявили подозрение

18 декабря 2018 г. 17:28
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Прокуратура утвердила подозрение 37-летнему жителю Дергачей по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в июне этого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали 2 собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, когда владельца собак дома не было.

Около 10 минут разъяренные питбули рвали мужчину, кусая за руки и ноги. В результате нападения пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Травмы у мужчины оказались настолько серьезными, что на сегодня курс лечения еще не закончен.

По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.

Сейчас в рамках обыска из дома подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками Центра защиты животных изъяли обеих бойцовых собак и передали их в Харьковский приют для животных.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 2 года ограничения свободы.

 

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