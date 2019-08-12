Владельцы стаффорда рассказали свою версию событий нападения пса на харьковчанку

С людьми она очень доброжелательна, никогда не тронет, если не будет агрессии. Никого не тронет, если не будет агрессии.

Это американский стаффорд по имени Лола. Ей четыре года. Её владельцы уверяют - собака имеет просто ангельский характер, дружит с детьми и даже реабилитирует их старенькую бабушку. Но после недавнего случая произошедшего несколько недель назад при участии их любимицы владельцы до сих пор в шоке. Юлия с мамой в тот день как раз приехала навестить бабушку, рассказывает девушка. Говорит, собака пила воду из-за этого перед домом была без намордника. А так он был. Руки у женщин были заняты пакетами, говорит Юлия, поэтому они ждали пока кто-то выйдет из подъезда и придержит им дверь. Какая-то жительница согласилась помочь, но Лола бросилась внутрь первой, чем не на шутку напугала женщину и та начала кричать, рассказывает Юлия. Собака же испугалась крика и неожиданно для хозяев толкнула женщину лапами.

Юлия Мишина, дочь владелицы пса

Коли вона штовхнула її лапами у жінки стався нервовий зрив. Я розумію люди бояться собак, я все це зрозумію, але те що далі пішло. Я не могла і уявили. Вона штовхає мою мамцю, а там сходи. Мамця з собакою і починає закривати двері. Ви не бачили як вона закривала двері - це купа ключів, там кільця. це так легко порізати собі палець.

После такой толкотни с дверью, у Юлии травмированы связки, ведь удар дверью пришелся, говорит девушка по коленному суставу. К правозащитнику Максиму Корниенко женщины обратились, как только в СМИ начали появляться новости о искалеченной стаффордом женщине. После этого владелице в соцсетях начали угрожать, у нее начались проблемы со здоровьем, родные переживают, чтобы такое давление не довело ее до самоубийства, рассказывает Максим Корниенко.

Максим Корниенко, правозащитник

Її обіцяють вбити, знасилувать, викинути, розірвати. Собаку порвати. Реальні ці погрози вона розсматрює як реальну загрозу своєму життю та здоров’ю. За даним фактом підготовлене уже звернення до правоохоронних органів. Якщо є травма пальця. То можна встановити яким чином ця травма була отримана. Бо нам не відомо яким чином. Да, конфлікт був, но собака нікого не кусала.

В то время как владельцы бойцовского пса утверждают, что конфликта они не хотели, а рана у женщины вообще может быть от связки ключей. Однако сама пострадавшая уверяет, имеет все документы подтверждающие - рана на руке именно от укуса собаки, кроме того, по словам женщины, сами владельцы подтвердили полиции, приехавшей на вызов, что это был укус. И эти показания должны быть в протоколе.

Екатерина Шуталева, пострадавшей от укуса собаки

Это очень четко укус, я выходила, я не начала кричать. Я никого не толкала, я хотела пройти за ними в подъезд, всё. Потом я вызвала полицию, ну, я сказала, что использую все свои возможности, и связи, чтобы это по закону было пресечено и что я сделаю это публичным. Они не первый раз приходят с собакой без намордника - это крупная собака, она опасная для детей, для маленьких животных. Собака способна кусаться, как я выяснила на своей этой.

Екатерина говорит, прежде всего, хочет, чтобы собаку забрали у владельцев, поскольку в их доме живет много детей и она переживает о их безопасности.