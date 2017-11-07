ВНО 2018: что нового ожидает школьников?

Ученик 11-го класса Александр уже начал готовиться к ВНО. Это только кажется, что до экзаменов еще много времени, говорит парень. И добавляет, что к желаемый ВУЗ он может попасть только хорошо подготовившись. Именно поэтому он обратился к репетитору. Начал заниматься с сентября и уже чувствует, что знаний стало больше.

Александр Водопяк, ученик 11- го класса.

Ну потому что я понимаю что если я буду заниматься один – у меня не будет такого напора, не будет таких сил, не будет заставлять никто. Сам я так не підготовлюсь если буду с учителем

А вот Мирослава Сосновская, репетитор по украинскому языку и литературе говорит, что многие старшеклассники с родителями начинают звонить еще летом и спрашивать о дополнительной подготовке. Но все зависит не только от желания, но и от финансовых возможностей родителей. Например, в среднем по Харькову одно индивидуальное занятие обойдется желающим в 150 гривен. А вот занятие в группе продолжительностью полтора часа будет стоить 90 гривен, и таких занятий большинство курсов предлагают два в неделю. Но выбирая последний вариант надо понимать, что в группе будет где-то человек 5, говорит репетитор.

Мирослава Сосновская, репетитор

На сьогоднішній день у нас найбільш таким попитом користується саме курси з української мови та літератури та історії. В минулому році був ще такий велики запит на географію, матетатику, англійську мову . У цьому році це якось трішки відійшло на другий план. А на першому залишається все таки українська мова та література та історія

Также, говорит преподаватель, на выбор будущих абитуриентов влияют изменения и новые правила поступления и ВНО. В этом году такие нововведения уже внесли определенные коррективы. Так русский язык в 2018 году вообще пропал из перечня предметов ВНО, а для тестов по английскому будет введено 2 уровня складности: первый - это Б1- для школьников, изучавших язык на стандартном уровне, а Б2-для выпускников, которые учили предмет углубленно. Также тесты будут включать аудирование - это выполнение заданий на слух. Кроме школьников, в следующем году тесты придется сдавать и выпускникам профессионально-технических учебных заведений и колледжей. Для них ВНО будет служить формой государственной итоговой аттестации, говорит Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования. И добавляет, что уже сейчас будущим выпускникам необходимо определиться с предметами, которые они будут сдавать.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования

Ніхто немає права впливати на вибір абітурієнтом тих предметів які він хоче здавати як ЗНО. Напривеликий жаль продовжується практика, коли в окремих випадках директори шкіл, класні керівники м яко кажучи здійснюють тиск на абітурієнта і кажуть «Ти не бери іноземну мову, тощо ти нам спортиш статистику . Ти бери то що ти краще знаєш. Нащо тобі та іноземна мова,?». А це э втручання в особисті права та свбоди людини.

Также ВНО-2018 планируют адаптировать для детей с ограниченными физическими возможностями. Например, для школьников с нарушениями зрения планируют напечатать тесты шрифтом Брайля и продлить выполнения задания на полчаса, а еще обеспечить им дополнительное освещение.

