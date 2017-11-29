Во Франции двух подростков судят за посты в Facebook с угрозами терактов

В Париже суд по делам несовершеннолетних рассматривает дело двух несовершеннолетних, которые в Facebook писали о возможном совершении терактов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Судебный процесс проходит за закрытыми дверьми.

Двум подросткам 15 и 17 лет предъявлены обвинения в терроризме в марте 2016 года. Для одного из них установили судебный надзор, второй находится под стражей.

Перед тем их и еще двух девушек задержали сотрудники Генерального директората внутренней безопасности. Впоследствии девушек отпустили.

Подростки обменивались сообщениями в соцсети, в которых заявляли о желании совершить теракты в местах массовых собраний. Никаких материальных доказательств планирования теракта правоохранители не обнаружили.