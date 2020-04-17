Во время Пасхальных праздников в Украине охранять правопорядок будут около 22 тысяч правоохранителей

17 апреля 2020 г. 10:30
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Во время Пасхальных праздников в обеспечении общественной безопасности и правопорядка будут задействованы около 22 тысяч правоохранителей.

Об этом Председатель Национальной полиции Украины рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть», сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Также глава Нацполиции сообщил, что состоялось несколько встреч с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и с церковными иерархами.

По его словам, в церквях службы будут происходить, но без прихожан.

«Сразу хочу сказать, что жизнь и здоровье граждан - на первом месте. Поэтому если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам», - отметил глава Нацполиции Украины.
 

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