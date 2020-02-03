Во время полетов теперь можно будет пользоваться Wi-Fi

03 февраля 2020 г. 18:19
Источник: ZN.UA
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Пассажиры сразу нескольких авиакомпаний, которые совершают рейсы в Украину, смогут пользоваться интернетом во время полета. Некоторые перевозчики предлагают бесплатный тестовый период, но в основном доступ к Wi-Fi на борту будет платным. Кроме того, в некоторых случаях оплаченную услугу можно использовать во время нескольких полетов.

Авиакомпании, которые предоставляют доступ к интернету в полете:

SAS– авиакомпания совершает рейс Киев-Осло. На рейсах в пределах Европы стоимость услуги составляет 4,9 евро за перелет, на дальнемагистральных рейсах — 15 евро за перелет без ограничения по трафику. Бесплатный доступ предоставляется пассажирам бизнес-класса и по тарифам Plus.

Turkish Airlines – авиакомпания предлагает два пакета доступа в интернет разной продолжительности. Один час стоит 9,99 доллара, а 24 часа – 14,99 доллара. Доступ предлагается на дальнемагистральных самолетах (например, Киев-Стамбул). Если пассажир заплатил за 24 часа доступа, то он сможет воспользоваться ими и на следующем рейсе. Бесплатно для пассажиров бизнес-класса.

Lufthansa – доступ к интернету предлагают на всех дальнемагистральных самолетах и самолетах семейства Airbus A320. Пакеты для дальних и европейских направлений отличаются. Оплаченная услуга действует только в течение одного рейса.

Среднемагистральные рейсы:

FlyNet Mail and Surf до 600 Кбит/с без ограничения по трафику

  • Рейсы менее часа — 3 евро
  • от 1 до 2 часов — 5 евро
  • более 2 часов — 7 евро

FlyNet Mail and Surf Plus до 15 Мбит/с без ограничения по трафику

  • Рейсы менее часа — 7 евро
  • от 1 до 2 часов — 10 евро
  • более 2 часов — 12 евро

Дальнемагистральные рейсы:

  • FlyNet Chat: 7 евро, скорость 64 Кбит/с
  • FLyNet Mail and Surf: 17 евро, до 400 Кбит/с, трафик до 500 МБ
  • FlyNet Mail and Surf Plus: 29 евро, трафик не более 1 ГБ

Austrian Airlines – здесь доступ  в интернет предлагается на самолетах семейства Airbus A320, которые совершают рейсы по Европе. Тарифы аналогичны тем, которые использует Lufthansa для среднемагистральных рейсов.

Swiss International Air Lines - услуга доступна только на борту дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A330.

Все пакеты ограничены по трафику:

  • 20 МБ — 9 франков (8 евро)
  • 50 МБ — 19 франков (18 евро)
  • 120 МБ — 39 франков (37 евро)
  • 220 МБ — 59 франков (55 евро)

Qatar Airways  - авиакомпания совершает полеты из Киева в Доху и может задействовать на этом маршруте самолеты, оснащенные антеннами, позволяющими выходить в интернет во время рейса. Компания использует две технологии, которые отличаются по стоимости. При использовании стандартной технологии пассажиры могут воспользоваться 30-минутным бесплатным доступом, при использовании Super Wi-Fi — бесплатным часовым доступом. Интернет-серфинг в течение всего полета стоит 10-20 долларов.

Flydubai – услуга доступна на некоторых рейсах, все зависит от самолета. Существует два варианта доступа на 30 минут и на весь полет. Цена не оглашается. При запуске сервиса назывался ценник 4 доллара за 30 минут и 10 долларов за весь перелет.

Air France  - доступны три варианта доступа:

Message — бесплатный доступ, пассажиры могут только отправлять и получать текстовые сообщения.

Surf — просмотр страниц, отправка электронной почты:

  • внутренние рейсы — 3 евро
  • рейсы до 2 часов — 5 евро
  • рейсы свыше 2 часов — 10 евро

Stream — высокоскоростной доступ в интернет

  • внутренние рейсы — 10 евро
  • рейсы до 2 часов — 15 евро
  • рейсы свыше 2 часов — 20 евро

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KLM – доступ в интернет предлагается на борту всех Boeing 787 и некоторых других дальнемагистральных самолетов. Бесплатный пакет позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и похожие сервисы.

Пакеты доступа:

  • 20 МБ — 5 евро
  • 50 МБ — 10 евро
  • 200 МБ — 30 евро

Air Serbia – у авиакомпании также доступно несколько пакетов:

  • 10 МБ — 2,9 евро, на всех Airbus
  • 20 МБ — 4,9 евро, на всех Airbus
  • 50 МБ — 8,9 евро, на всех Airbus
  • 90 МБ — 13,9 евро, на А319/А320
  • 120 МБ — 18,9 евро, на А330

Alitalia  - доступ в интернет предлагается только на дальнемагистральных самолетах Boeing 777 и Airbus A330. Это означает, что на рейсах Киев-Рим услуга недоступна, но пассажиры могут ею воспользоваться при полете через Рим дальним рейсом.

Пакеты услуг:

  • Lite за 2 доллара включает 10 МБ
  • Flexi за 6 долларов включает 50МБ
  • Flexi Plus за 12 долларов включает 90 МБ
  • Business за 20 долларов включает 200 МБ

Пассажирам бизнес-класса предоставляется бесплатно пакет Flexi, пассажирам премиум-эконома пакет Lite.

 

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