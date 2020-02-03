Во время полетов теперь можно будет пользоваться Wi-Fi

Пассажиры сразу нескольких авиакомпаний, которые совершают рейсы в Украину, смогут пользоваться интернетом во время полета. Некоторые перевозчики предлагают бесплатный тестовый период, но в основном доступ к Wi-Fi на борту будет платным. Кроме того, в некоторых случаях оплаченную услугу можно использовать во время нескольких полетов.
Авиакомпании, которые предоставляют доступ к интернету в полете:
SAS– авиакомпания совершает рейс Киев-Осло. На рейсах в пределах Европы стоимость услуги составляет 4,9 евро за перелет, на дальнемагистральных рейсах — 15 евро за перелет без ограничения по трафику. Бесплатный доступ предоставляется пассажирам бизнес-класса и по тарифам Plus.
Turkish Airlines – авиакомпания предлагает два пакета доступа в интернет разной продолжительности. Один час стоит 9,99 доллара, а 24 часа – 14,99 доллара. Доступ предлагается на дальнемагистральных самолетах (например, Киев-Стамбул). Если пассажир заплатил за 24 часа доступа, то он сможет воспользоваться ими и на следующем рейсе. Бесплатно для пассажиров бизнес-класса.
Lufthansa – доступ к интернету предлагают на всех дальнемагистральных самолетах и самолетах семейства Airbus A320. Пакеты для дальних и европейских направлений отличаются. Оплаченная услуга действует только в течение одного рейса.
Среднемагистральные рейсы:
FlyNet Mail and Surf до 600 Кбит/с без ограничения по трафику
FlyNet Mail and Surf Plus до 15 Мбит/с без ограничения по трафику
Дальнемагистральные рейсы:
Austrian Airlines – здесь доступ в интернет предлагается на самолетах семейства Airbus A320, которые совершают рейсы по Европе. Тарифы аналогичны тем, которые использует Lufthansa для среднемагистральных рейсов.
Swiss International Air Lines - услуга доступна только на борту дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A330.
Все пакеты ограничены по трафику:
Qatar Airways - авиакомпания совершает полеты из Киева в Доху и может задействовать на этом маршруте самолеты, оснащенные антеннами, позволяющими выходить в интернет во время рейса. Компания использует две технологии, которые отличаются по стоимости. При использовании стандартной технологии пассажиры могут воспользоваться 30-минутным бесплатным доступом, при использовании Super Wi-Fi — бесплатным часовым доступом. Интернет-серфинг в течение всего полета стоит 10-20 долларов.
Flydubai – услуга доступна на некоторых рейсах, все зависит от самолета. Существует два варианта доступа на 30 минут и на весь полет. Цена не оглашается. При запуске сервиса назывался ценник 4 доллара за 30 минут и 10 долларов за весь перелет.
Air France - доступны три варианта доступа:
Message — бесплатный доступ, пассажиры могут только отправлять и получать текстовые сообщения.
Surf — просмотр страниц, отправка электронной почты:
Stream — высокоскоростной доступ в интернет
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KLM – доступ в интернет предлагается на борту всех Boeing 787 и некоторых других дальнемагистральных самолетов. Бесплатный пакет позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и похожие сервисы.
Пакеты доступа:
Air Serbia – у авиакомпании также доступно несколько пакетов:
Alitalia - доступ в интернет предлагается только на дальнемагистральных самолетах Boeing 777 и Airbus A330. Это означает, что на рейсах Киев-Рим услуга недоступна, но пассажиры могут ею воспользоваться при полете через Рим дальним рейсом.
Пакеты услуг:
Пассажирам бизнес-класса предоставляется бесплатно пакет Flexi, пассажирам премиум-эконома пакет Lite.