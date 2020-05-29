Вокзалы выходят из карантина. Куда смогут поехать харьковчане с 1 июня?

1 июня украинцев ожидает новый этап ослабления карантина. Смогут открыть свои двери для посетителей спортивные залы и бассейны, а также детские сады. На следующей неделе в Украине возобновится межобластное сообщение. На автовокзалах пока желающих приобрести билеты из Харькова в другой регион - немного. Водители говорят, убытки после карантина у них существенные. Уже видят, что пассажиропоток на междугородних маршрутах снизился, ждут улучшения после запуска региональных перевозок.

Игорь, водитель автобуса "Харьков-Краснокутск":

Пассажиропоток такой, не особо. Непонятно, когда устаканится ситуация. Пока раскачается, люди ездят леговыми машинами. Bla Bla Car начал быть популярным очень в данное время. Работаем. Конечно, непонятно, убытки кто будет возмещать.

Максим, водитель автобуса "Харьков-Краснокутск":



Ждуть всі, коли вийдуть міжобласні. А так, пока не откроют поезда, люди не выйдут на работу, думаю, не стоит ждать улучшения.

Жители Харьковщины также ждут запуска электричек в области и межрегиональных поездов, правда, переживают по поводу вероятного повышения цен на билеты.

Алена, жительница пос. Высокий:

Сегодня едем в Первомайский, первый раз. Честно говоря, на автобусах не очень езжу. Ждали, конечно, потому что тяжело. К родителям сьездить, внука даже отвезти, так как ни электрички, ничего не ездит. Мы и будем платить, и 20, но хотелось бы обслуживание... Когда вы едете, вагоны далеко не убранные, не новые, и люди без определенного места жительства спят, и ехать на работу невозможно.

Сергей, житель Харькова:

Зазвичай влітку на дачу їздимо, я пенсіонер, користуюсь дуже часто. В напрямку з Харкова на Богодухів. На Мерчик, Богодухів. А взимку відпочиваю, їзжу на рибалку в сторону Козачої. Також користуюся електричкою, дуже добре їхати.

Андрей, житель Харькова:

Мама ездит туда, к своему другу. На Bla Bla Car, на всех этих попутках дорого, 120 гривен в одну сторону, а на электричке - гривен 10-15.

"Укрзалізниця" получила разрешение на запуск пригородных поездов в 10 регионах. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек в областях Украины, в том числе и в Харьковской. В частности, в Лозовую, Красноград и Мерефу. С 1 июня из Харькова можно будет также добраться до Киева, Запорожья, Одессы и Полтавы. Другие направления пока не открывают.



Полтава, Миргород. - а Суми єсть? - Нет, туда нет - Поїду на автовокзал, може там ходять автобуси, нема нашого напрямку.

До 1 июня билеты в кассах будут продаваться только на пассажирские поезда межобластного сообщения, с понедельника - и на пригородные направления. Днем электрички временно не будут ходить. График рассчитан на часы пик утром и вечером - сочетаясь с рабочим расписанием жителей Харьковщины.