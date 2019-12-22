Восстановленный мост под Харьковом открыли для проезда транспорта

Сегодня, 22 декабря, в районе села Песочин Харьковской области открыли движение по путепроводу, часть которого обвалилась 25 августа этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

«Усилиями и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием», - сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на него нанесена новая разметка.

Также установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

Напомним, обвал части автомобильного моста произошел от рынка Лоск в направлении поселка Песочин.

В результате происшествия никто не пострадал.

Позже в Укравтодоре заявили, что обрушение моста произошло в результате динамического удара перегруженной фуры.

Восстановить обрушенный мост дорожники пообещали общественности до 22 декабря.

Сегодня мост был открыт, как и планировалось, однако стало известно об увольнении главы Службы дорог в Харьковской области Евгения Зражевца с должности.