ВОЗ заявила о новом антирекорде заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске выявленных заболеваний COVID-19, установленном прошедшие сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, по данным за прошедшие сутки, с четверга на пятницу, количество новых выявленных больных в мире достигло 228 102 случаев.

При этом наибольший всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдался в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Предыдущий "рекордный показатель" коронавируса был зафиксирован ВОЗ 4 июля - 212326 случаев.

Всего, по данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев в мире в пятницу достигло 12102000.

При этом более 551 000 человек умерли, более чем 6 700 000 выздоровели.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил в конце июня, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжается уже полгода, и до завершения кризиса еще далеко.

Более чем полгода после обнаружения первой ячейки вспышки коронавируса COVID-19 количество зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов - 500 000.