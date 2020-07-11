ВОЗ заявила о новом антирекорде заболеваемости COVID-19 в мире

11 июля 2020 г. 11:40
Источник: Левый берег
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске выявленных заболеваний COVID-19, установленном прошедшие сутки.

Об этом сообщается на официальном  сайте организации.

Так, по данным за прошедшие сутки, с четверга на пятницу, количество новых выявленных больных в мире достигло 228 102 случаев. 

При этом наибольший всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдался в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. 

Предыдущий "рекордный показатель" коронавируса был зафиксирован ВОЗ 4 июля - 212326 случаев.

Всего, по данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев в мире в пятницу достигло 12102000.

При этом более 551 000 человек умерли, более чем  6 700 000 выздоровели.

Напомним,  генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил в конце июня, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжается уже полгода, и до завершения кризиса еще далеко.

Более чем полгода после обнаружения первой ячейки вспышки коронавируса COVID-19 количество зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов - 500 000.

 

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