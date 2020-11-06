Вандалы снесли вывеску Фельдман Экопарк

Надпись «Фельдман Экопарк», выполненная из больших букв возле окружной дороги Харькова, сегодня, 6 ноября, была уничтожена группой из нескольких десятков молодых людей.

Как сообщили в Экопарке, при этом пострадали несколько сотрудников мультикомплекса, пытавшихся этому помешать. Один из них госпитализирован с травмами.

«Политические провокаторы решили напомнить о себе. По данным из соцсетей и показаниям очевидцев, за этим стоит «Нацкорпус» и его харьковский лидер Константин Немичев, которые проиграли в Харькове все, что можно, и их поддержка не поднимается даже до уровня социологической погрешности. Поэтому они пытаются наращивать свой политический капитал. Надеюсь, что правоохранители установят истину. Полиция, к сожалению, прибыла только после многочисленных звонков уже после инцидента. На нее сейчас надежды мало, но мы будем делать все, чтобы она выполнила свою работу, - заявил адвокат Фельдман Экопарк Алексей Стовба. - Но мы не боимся, нас им не запугать. Мы будем создавать на этом участке историко-культурно-образовательный комплекс, мы построим церковь в память о жертвах Голодомора, мы будем реализовывать свои проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развитие в нашем обществе толерантности и взаимопонимания».

По словам Алексея Стовбы, Экопарк будет требовать от правоохранительных органов открыть в отношении организаторов этого акта вандализма уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), возможно – ст. 122 или 121 (нанесение телесных повреждений) и ст. 162 (нарушение права частной собственности), а также подаст иск в суд.

Напомним, что вчера народный депутат Украины, основатель Фельдман Экопарк Александр Фельдман прокомментировал ситуацию с объектами Экопарка, расположенными рядом с Мемориальным комплексом жертвам Голодомора.

Он заявил, что «нет и не может быть с нашей стороны никакого неуважения к памяти погибших» и подчеркнул, что в целом там все совсем не так, как на сделанных с «нужного» кому-то ракурса фотографиях.

Александр Фельдман рассказал, что на этой территории будет построена церковь, а также историко-культурно-образовательный комплекс. В нем будут проходить разнообразные познавательные, культурные, реабилитационные и многие другие мероприятия.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы посещение этого места нашей общей памяти стало обязательной традицией. Мы благоустроим эту территорию, используя современные подходы. Там не будет никаких заборов – вместо этого мы высадим тысячи деревьев, кустарников и цветов. Надеюсь, что нам удастся привлечь сюда творческую и креативную молодежь. И теме исторической памяти будет отведена очень важная роль», - отметил Александр Фельдман.

Однако народный депутат и меценат был услышан всеми, кроме радикалов-экстремистов, с действиями которых сейчас борется вся Европа: от Австрии до Франции и Германии.