Возле российско-украинской границы на Харьковщине задержали нелегала

10 декабря 2018 г. 7:52
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На Харьковщине в субботу в нескольких километрах от границы с Россией остановили автомобиль, в котором ехал иностранец без документов, но в сопровождении проводников - граждан Украины - водителя такси и еще одного пассажира.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что иностранец является гражданином Бангладеш и приехал в Россию в начале декабря на законных основаниях по  туристической визе.

Впоследствии он пересек границу с Украиной, чтобы попасть в страны Европы.

А украинцы, которые его сопровождали, решили заработать легкие деньги, помогая нелегальному мигранту попасть на территорию своего государства.

Идут следственные действия.

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