Возложение цветов на Мемориале: нардепы, активисты и потасовка

09 мая 2019 г. 11:55
Автор: Наталья Белокудря
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Пятнадцать тысяч харьковчан пришли на Мемориал Славы в Лесопарке, чтобы возложить цветы к монументу. Колонна шествующих прошла к Вечному огню. В руках они держали сине-желтые флаги и флаги Харькова. В первых рядах стояли активисты, которые несли портреты харьковчан, погибших на войне и во время терактов в Харькове.

На церемонии возложения присутствовали городской голова Геннадий Кернес, также народные депутаты Вадим Рабинович, Анатолий Писаренко, Александр Грановский и Владимир Мысик. Именно чиновники, а не ветераны Второй мировой войны первыми возложили цветы к памятнику.

Василий Павленко, майор , участник боевых действий

Когда началась война, мне было 15 лет, я сам - харьковчанин.  Потом в 43-м, когда наши пришли, я уже ремесленное прошел, а потом уже в 44-м я в армию попал, а служил я - вторая потсдамская бригада, воинская часть 01692

Кроме ветеранов войны, ветеранов ООС, в марше участвовали и представители националистических организаций, которые следили за тем, чтобы не было ни у кого запрещенной символики.

Небольшая  толкотня началась, когда начал идти так называемый «бессмертный полк», и нести красный флаг с надписью «Слава Защитникам Родины», однако полиция быстро отреагировала, и конфликт был исчерпан.

Александр Горбатенко, участник шествия

Потрібно шанувати всіх загиблих, ті, хто загинув за Україну, ми також шануємо тих, хто загинув у Другій світовій війні ,вони поклали життя за Україну, ми хочемо нагадати владі  і сказати, що тут не буде ніяких проросійських шабашів - ми цього не дозволимо, проукраїнські сили об»єднались, ми не дозволимо їм робити ніяке «ХНР»

Всего в день победы на Харьковщине обеспечивают безопасность более трех тысяч правоохранителей.

 

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