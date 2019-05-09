Возложение цветов на Мемориале: нардепы, активисты и потасовка

Пятнадцать тысяч харьковчан пришли на Мемориал Славы в Лесопарке, чтобы возложить цветы к монументу. Колонна шествующих прошла к Вечному огню. В руках они держали сине-желтые флаги и флаги Харькова. В первых рядах стояли активисты, которые несли портреты харьковчан, погибших на войне и во время терактов в Харькове.

На церемонии возложения присутствовали городской голова Геннадий Кернес, также народные депутаты Вадим Рабинович, Анатолий Писаренко, Александр Грановский и Владимир Мысик. Именно чиновники, а не ветераны Второй мировой войны первыми возложили цветы к памятнику.

Василий Павленко, майор , участник боевых действий

Когда началась война, мне было 15 лет, я сам - харьковчанин. Потом в 43-м, когда наши пришли, я уже ремесленное прошел, а потом уже в 44-м я в армию попал, а служил я - вторая потсдамская бригада, воинская часть 01692

Кроме ветеранов войны, ветеранов ООС, в марше участвовали и представители националистических организаций, которые следили за тем, чтобы не было ни у кого запрещенной символики.

Небольшая толкотня началась, когда начал идти так называемый «бессмертный полк», и нести красный флаг с надписью «Слава Защитникам Родины», однако полиция быстро отреагировала, и конфликт был исчерпан.

Александр Горбатенко, участник шествия

Потрібно шанувати всіх загиблих, ті, хто загинув за Україну, ми також шануємо тих, хто загинув у Другій світовій війні ,вони поклали життя за Україну, ми хочемо нагадати владі і сказати, що тут не буде ніяких проросійських шабашів - ми цього не дозволимо, проукраїнські сили об»єднались, ми не дозволимо їм робити ніяке «ХНР»

Всего в день победы на Харьковщине обеспечивают безопасность более трех тысяч правоохранителей.