Врачи объяснили, как отличить симптомы COVID-19 от синусита

С приходом осени начался сезон простуды и гриппа, а соответственно инфекции носовых пазух, которые могут возникнуть по этим заболеваниям, становятся все более распространенными. Причем во время пандемии COVID-19 внезапный насморк и головная боль вполне возможно "списать" на коронавирус, а не на синусит. И наоборот.

Врачи объяснили, как можно разобраться в причинах болезни и правильно понять симптомы, пишет Prevention.

В центре контроля и профилактики заболеваний (CDC) отмечают, что инфекция носовых пазух, также известная как синусит, возникает, когда жидкость скапливается в носовых пазухах. Соответственно микробов становится больше.

По данным CDC, большинство инфекций носовых пазух вызывают вирусы, но бактерии также способны вызвать некоторые синуситы.

Риск заражения носовых пазух могут повысить:

предыдущая простуда

сезонная аллергия

курение и пассивное курение

структурные наросты на слизистой носа или носовых пазухах

слабая иммунная система или прием препаратов, ослабляющих иммунитет.

Наиболее распространенными симптомами синусита являются насморк, заложенность носа, головная боль или давление, слизь, которая стекает по горлу (постназальные выделения), больное горло, кашельи неприятный запах изо рта.

Симптомы COVID-19:

лихорадка или озноб;

кашель;

одышка или затрудненное дыхание;

усталость;

боли в мышцах или теле;

головная боль;

потеря вкуса или запаха;

больное горло;

заложенность носа или насморк;

тошнота или рвота;

диарея.

Медики признают, что из-за сходства многих симптомов COVID-19 и инфекции носовых пазух поставить точный диагноз по ним может быть не просто как для пациента, так и для врача.

Доктор медицины, директор по ринологии Mass Eye and Ear Эрик Х. Холбрук отметил, что наиболее явные симптомы инфекции носовых пазух также включают заложенность носа, носовой дренаж и снижение обоняния.

"Инфекция носовых пазух часто вызывает сильную боль в щеках и на лбу. Обычно это выше шеи", - говорит доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

Но в некоторых случаях дренаж из носа вниз по задней стенке глотки может вызвать кашель у некоторых пациентов.

Доктор медицины, доцент Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Мишель Далла Пьяцца подчеркнула, что, учитывая совпадение симптомов, единственный способ с уверенностью определить причину - это провести тестирование на COVID-19, а также на другие вирусы.

Специалисты резюмируют, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.