Все не так, давай по новой! Пока ремонтники в очередной раз латают центральные магистрали, водители жалуются на дороги во дворах

Все не так, давай по новой! Кажется, именно по такой схеме работают харьковские дорожники, которые из года в год латают городские магистрали и тротуары. Как только сошел снег, ремонтники снова приступили к работе. Правда, они решили, что самого большого внимания в городе снова заслуживает проспект Науки, недалеко от отеля Националь и тротуар у главного входа в парк Горького, главного имиджевого проекта мэра.

Сергей Могила, депутат горсовета:

Позавчера соцсети запестрили ремонтом тротуара парка Горького, ну он и так был в неплохом состоянии. И с другой стороны есть дворы в Харьковской области из которых выехать без ущерба для автомобиля в принципе невозможно. Уже не раз сравнивали, что у нас на обезъянник и дом жирафам выделяются миллиарда, а на капитальный ремонт всех внутреквартальных дорог города выделяется сто миллионов!

Состояние дорог и пешеходных тротуаров действительно плачевное не только во дворах на окраинах города, но и на многих улицах в центре, жалуются харьковские водители. В то время, когда отрезки на центральных магистралях ремонтируют ежегодно, говорят автомобилисты. Вот только либо перекладывают асфальт в тех местах, где после прошлогоднего ремонта вновь образовались огромные ямы, или – уперто роют там, где дорога была комфортной для проезда и без дополнительных дорожных работ.

Валерий, водитель:

Там где, вот допустим, проспект Ленина, вот там нормальная дорога, взяли. Срезали, нормальную дорогу срезали, а там где нужно делать. Есть такие по центру боковые улицы, вообще годами не делается ремонт.

Валентин, водитель:

Они делают буквально каждый год Шевченко, в районе гидропарка и каждый год там что-то не получается, ну не могу ничего хорошего сказать. Яма там растет каждый год, как по расписанию.

Оппоненты власти говорят, если мэрия объявила 2018-й – годом внутриквартальных дорог, то это должны быть не просто слова. Необходимо распределить деньги бюджета, тем более, что есть дополнительные доходы, которые нужно распределить, и сделать открытыми списки тех участков, которые планируется отремонтировать. Чтобы харьковчане могли контролировать очередь ремонтов. Но мэра идея сделать списки открытыми не вдохновила, ведь таким образом можно будет легко понять, какая часть бюджета списывается на постоянные ремонт проспекта Науки.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

В городе Харькове выстроена система работы коммунальных предприятий, департаментов Харьковского городского совета коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. И в этом разобраться не тяжело, если вы умеете разбираться в расходной части бюджета.

Но в бюджетных документах, на которые ссылается мэр, адресов внутриквартальных дорог нет. Поэтому харьковчанам придется верить на слово Кернесу, что все ремонты проведены, а средства использованы прозрачно и в соответствии с нуждами.