ВСП отправил в отставку судью, который закрыл дело Кернеса в Полтаве

Высший совет правосудия освободил от должностей 7 судей, подавших заявление об отставке.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, среди них - судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Напомним, 10 августа 2018 Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинников и Евгения Смицкого как отказ от обвинения, и закрыл уголовное производство.

В тот же день стало известно, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу Кернеса, Блинникова и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение, и пообещал, что судья ответит перед законом.

"Судья, в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал тогда Луценко на своей странице в Фейсбук.

В тот же день Национальное агентство противодействия коррупции заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи Андрея Антонова.

17 августа 2018 Антонов пожаловался в Высший Совет правосудия на давление на него со стороны Генпрокуратуры и НАПК и подал заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, которое также мотивировал давлением на него.