Вспышка кори в Харькове: как распознать вирус

12 марта 2019 г. 19:05
Автор: Алина Курлович
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Александр три дня не знал собственный диагноз. Сначала думал - бронхит, однако, когда температура поднялась до 39, 5, и пришлось вызвать «скорую», врачи установили, что у мужчины - корь. Характерная сыпь появилась лишь на четвертый день. Где подхватил вирус, он не знает. Говорит, вероятнее всего на работе, потому что часто общается с разными людьми.

Александр Олейник, пациент

Слабость, головные боли, глаза болят, зубы, всё ломит, и колени, и головокружение, и тошнота была, и рвота была. Ну, принципе, как простуда, только всё, как-то всё хуже. Температура хуже сбивается и дольше держится.

Пациентов с корью в стационаре Областной клинической инфекционной больницы насчитывается около сотни только на этой неделе. Врачи говорят, что сейчас чаще болеют взрослые, чем дети.

В этом году вирус ведет себя иначе в организме человека: у больных болит желудок, их тошнит, зато именно высыпания появляются значительно позже.

Елена Харченко, врач инфекционного отделения

Он может проявляться в виде всего лишь лихорадки - и всё. И эти больные обращаются к терапевтам, гематологам… Соответственно, они посещают большое количество специалистов, которые, собственно говоря, пытаются поставить им диагноз.

Это одна из причин, почему возникла вспышка кори. Врачи уже даже разработали схему лечения именно для вируса в 2019 году. Однако защититься людям в общественных местах практически невозможно, если они не имеют прививки и не болели корью.

Повышенный уровень заболеваемости регистрируется в Валковском, Нововодолажском, Первомайском районах.

Татьяна Максуль, зав. отдела мониторинга и контроля за сан. благополучием

За минулий рік по Харківській області було зареєстровано 628 випадків кору. Вже за поточний період поточного року, тобто з січня по лютий, у нас в Харківській області вже зареєстровано більше тисячі випадків кору. Тобто захворюваність зростає, вона реєструється в усіх районах Харківської області.

Для профилактики врачи советуют после посещения мест общественного пользования мыть руки с мылом, полоскать нос и горло.

Однако чтобы себя действительно обезопасить, следует делать прививки.

 

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Вспышка кори в Харькове: как распознать вирус - 12.03.2019

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