Вступили в силу новые правила получения виз для ЕС

02 февраля 2020 г. 15:20
Источник: 112.ua
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В воскресенье, 2 февраля, вступили в силу новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны ЕС. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

"Новые правила ЕС относительно краткосрочных виз будут применяться со 2 февраля 2020 года. Они упростят для законных посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риска незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила касаются 105 третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз. В то же время никаких изменений в визовой политике не произойдет для стран, которые имеют режим безвизовых поездок в ЕС. 

Новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, которые являются членами Шенгенской зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Испания и Швеция).

Такие правила распространяются также на четыре ассоциированные с ЕС страны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Краткосрочные визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют путешествие по всем странам ЕС продолжительностью до 90 дней в любой период в 180 дней.

 

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