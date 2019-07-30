Вступительная кампания-2019: какие специальности популярны у абитуриентов Харьковщины

На Харьковщине подводят итоги вступительной кампании – 2019.

О её предварительных итогах рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев во время брифинга 30 июля.

По словам Бабичева, вступительная кампания в Харьковской области прошла очень спокойно, планово, без срывов и напряжения. Работал телефон «горячей линии», куда мог обратиться каждый абитуриент с любым вопросом. Было всего около 40 обращений, в основном, поднимали организационные вопросы, а также вопросы пользования электронными кабинетами.

Как сообщалось, 22 июля закончился прием заявлений и документов для лиц, поступающих только по результатам ВНО на первый курс на места государственного заказа. Всего абитуриенты подали более 160 тысяч заявлений (более 11 тысяч - в колледжи, техникумы, училища, почти 150 тысяч - в учреждения высшего образования).

«Каждый абитуриент смог подать несколько заявлений в несколько заведений высшего образования. Количество принятых будем понимать уже через несколько недель», - отметил заместитель руководителя области.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, наибольшее количество заявлений подано в ХНУ им. В.Н. Каразина, НТУ «ХПИ», ХНЭУ им. С. Кузнеца, НЮУ им. Я. Мудрого, ХНУРЭ, ХНУГХ им. А.Н.Бекетова, НАУ им. Жуковского «ХАИ», ХНПУ им. С. Сковороды.

По информации Бабичева, наибольшим спросом у поступающих пользуются такие специальности, как право, филология, фармация и промышленная фармация, медицина, менеджмент, компьютерные науки и компьютерная инженерия.

Как напомнили в пресс-службе ХОГА, зачисление поступающих по государственным или региональным заказам проводится не позднее 12:00 1 августа. Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов состоится не позднее 9 августа, а зачисление за счет целевых льготных государственных кредитов, за средства физических или юридических лиц - не позднее 30 сентября.

Жители временно оккупированного Крыма могли поступать в вуз по упрощенной системе через образовательный центр «Крым - Украина».

«Кроме того, в этом году расширилась категория льготников. В частности, подано 744 заявления от лиц, имеющих право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа. В том числе от участников боевых действий и лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, подано 267 заявлений. Если они участвуют в общем конкурсе и не проходят на места государственного заказа, Министерство науки и образования Украины автоматически предоставит им бюджетные места», - добавил заместитель председателя ХОГА.