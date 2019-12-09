«Вычерпал с крыши 9 ведер воды», - в доме на Балакирева горит проводка из-за вечно текущей крыши

Ни одно примыкание нормально не сделано, та что это такое - это вообще кошмар. Это люди делали? Это профессионалы делали?

Крыша в доме по улице Балакирева, 20. Точнее, ее участок над вторым подъездом. Когда ремонтировали кровлю, сделали, говорят местные, все кроме этого куска. Здесь покрытие совсем прогнило, и вся дождевая вода через мгновение оказывается прямо в квартирах.

Мы ходили, жаловались, жаловались, они парапет сделали. А это? А течет, а сейчас посмотрите, что у нас в квартирах.

Ведра в коридоре, клеенка на коврах, залитые и отклеивающиеся обои - так выглядит квартира госпожи Зои на девятом этаже. От повышенной влажности здесь даже видеокамера запотела, а женщина рассказывает, что вода уже не первый раз лишает ее даже света в собственной квартире.

Вода, это самое, залила коробку распределительную, мы были без света, сидели. Да, мы боимся включать опять, что чтоб опять всё не сгорело.

Другая квартира - на том же девятом этаже, здесь показывают кучу письменных обращений и жалоб, а их за два года накопилось немало.

Анатолий

От листи, «незапланований», «ремонт не запланований», «нажаль, не запланований», вони нам «співчувають». У них все хорошо, а в нас тут…

Немного ниже - восьмой этаж, здесь живет Людмила, ее ремонт говорит тоже сошел на нет.

Людмила Струкова

Вычерпал, вот, на днях, вот после дождя, который был последний - девять ведер воды оттуда с крыши. Потому что здесь новая крыша, там новая крыша, а у нас же ж нет крыши, и сюда вот это всё стекает.

На седьмом этаже вообще ситуация опасная. В семье Резеповых пятеро внуков, из-за протекания крыши у них перегорела проводка, и в половине квартиры просто нет света. Супруги переживают, чтобы не произошло пожара.

Ольга Резепова

На седьмом этаже полетела проводка, полностью перегорела, три комнаты, коридор - без света, мы вызывали электрика, он посмотрел и сказал: «Проводку надо полностью менять, но менять только в том случае, если отремонтируют крышу и это всё у вас высохнет».

Самиль Резепов

Заизолировал, но провода торчат вот так вот, понимаешь? И дети будут бегать, а у меня ж малолетние, одному три года, другой - четыре года. Он по-любому куда-то полезет - зацепится, тем более, а уроки делать как? Трое в школе, уроки делать - как? Если света нет.

Этой осенью вода дотекла до пятого этажа, Елене пришлось даже перестановку в квартире сделать.

Елена Дайнеко

Вот, ковер мы сняли, и кровать я сюда переставила, потому что там как раз в углу невозможно дышать, вот это течет

Капитального ремонта кровли в этом доме, говорит инженер местного отделения Жилкомсервиса Ирина Крохина, за последние несколько лет не было. Это были текущие ремонты над определенными квартирами, жильцы которых обращались с жалобами.

Это не в компетенции, как бы, Жилкомсервиса - определять приоритеты, мы даём планы, проекты своих ремонтов и требований, что, где нужно ремонтировать, а решение принимается уже городскими какими-то определенными структурами. Я конкретно обращаюсь в город с просьбой о том, чтобы включить этот адрес в текущий ремонт 20-го года, потому что уже в этом году, сейчас уже год заканчивается зимой, такие виды работ никто не производит, зимой кровлю не ремонтируют.

В горсовете же пообещали дать ответ, будет ли что-то сделано, исходя из того, что уже дело дошло до проблем с электричеством, что может привести к возгоранию - завтра после детального обследования кровли.