Выплаты медикам, вспышка COVID-19 в интернате и ситуация в инфекционке. Что решили депутаты на сессии облсовета?

В течение недели в областной инфекционной больнице работали сразу несколько комиссий. Деятельность медучреждения и должностных лиц проверяли правоохранители и представители Министерства здравоохранения.Все - из-за вспышки COVID-19 среди медиков, недостатка персонала, большой загруженности больницы и отсутствия необходимых препаратов.

Некоторые нарушения выявили, отметили чиновники, однако они не существенные. Окончательного вывода комиссии Минздрава ждут. Будут ли создавать еще и депутатскую комиссию по проблемам в областной инфеккционке - депутаты решат на следующем пленарном заседании.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

На нашу думку, була частина певних порушень, всі дії ми зафіксували в нашому заключеннні. Крім того, можу проінформувати весь депутатський корпус. Протягом двох останніх днів, в Харківській обалсті працювала комісія, направлена з Києва для з'ясування цієї ситуації, вона також підготувала свою доповідь, і, повірте, ми були зацікавлені, щоб комісія відпрацювала.

Дмитрий Булах, депутат областного совета:

Я прошу на наступну сесію нам треба створити певну комісію, і подивитися на цю ситуаію об'єктивно. Щоб побачити і почути керівників підприємств, лікарів, почути відповідальних осіб адміністрації. На мій погляд, те що відбулося за останній иждень, коли лікарі звинувачують адміністрацію, адміністрація звинувачує лікарів - і це під час епідемії, це недопустимо.

Скандал с областной инфекционной больницей прогремел несколько дней назад. Причиной было отсутствие взаимодействия между ОГА и руководством учреждения во многих вопросах. Самое главное - по финансированию, от которого зависит обеспечение лекарствами. Алексей Кучер сообщал, что на счетах медучреждения есть свободные средства, около полутора миллиона гривен, и их должен был на закупку препаратов распределить вовремя директор учреждения.

В свою очередь, главный врач Павел Нартов отвечал - деньги находятся на счетах ОГА и эти 1,5 миллиона дали на медикаменты и расходные материалы, в том числе на кислород, аж на 9 месяцев. И тратить их можно было только по определенной процедуре.

Уже после сессии облсовета Кучер отметил - руководитель больницы все-же мог тратить деньги по своему усмотрению. По словам Кучера, сейчас конфликт урегулирован и вопрос о приобретении лекарств решается.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Це дискусія, ні, я вам ствердно кажу, що ні. Це не так. Він мав можливість виокристовувати всі кошти. Навіщо ми знову переходимо? Ми обговорювали це вже тисячу разів. Якщо ви хочете, щоб я звинувачував Нартова, ні, я не буду цього робити. Треба визнати, що ситуація на даний момент стабілізована, і спільна мова знайдена, і з в.о, яка зараз очолює, з депаратментом, до мене доходить постійно інформація.

Всем медикам, которые заболели COVID-19 дадут по 10 тысяч помощи. Причем это касается и врачей области, и городских специалистов. Речь идет об изменениях в программу "Здоровье Слобожанщины", подчеркнул глава областного совета, Сергей Чернов. Ее дополнили одним пунктом - "дополнительное стимулирование работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях распространения коронавирусной болезни".

Сергей Чернов, глава областного совета:

Незалежно, в яких вони лікарнях працюють, сьогодні ці цифри кожен день, кожну годину змінюються. Понад 200 чоловік, значить станом на сьогодні понад 2 млн гривень, прийняли рішення, виділимо кожній родині, в якій є хворий медичний працівник, по 10 тисяч гривень. Якщо кількість бцуде збільшуватися - будемо додавати фінансування з обласного бюджету.

Врачи нескольких лечебных учреждений региона уже заявили, что готовы помочь специалистам областной инфекционной больницы, чтобы разгрузить учреждение со значительным наплывом больных и людей с подозрением наCOVID-19.

Между тем, новая вспышка зафиксирована в психоневрологическом интернате Боровского района. Там заболело десять человек: это работники учреждения и их подопечные. Интернат закрыли на карантин. Сколько он продлится - решат в течение 5 дней.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА:

Було виявлено в однієї працівниці позитивний тест на COVID. Було проведено тестування уcіх дотичних осіб, працівників. Після тестування було виявлено, що 7 працівників мають позитивний тест і 3 підопічних мають позитивний тест на COVID. Пост поліції встановлено на вході в установу, тобто вхід і вихід станом на сьогодні заборонений.

В дальнейшем, отметил глава ОГА, Алексей Кучер, чиновники проверят все учреждения региона, где были зафиксированы вспышки болезни, чтобы установить причины их возникновения.