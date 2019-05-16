Вышиванка - это Украина! По центру Харькова полторы тысячи людей прошли праздничным парадом

Участники Парада Вышиванок начали собираться на площади Конституции и формировать колонну. Маршрут праздничного шествия - улица Сумская, до здания Харьковского национального театра оперы и балета, там - перерыв на концерт, а потом шествие отправится на площадь Свободы. Возглавляют колонну харьковские берегини, которые держат в руках вышитые полотенца. На них символы Харьковщины:

Людмила Охрименко, волонтер

Символи традиційні наші, слобожанські. Як правило, це біле з синім. І додається яскравих кольорів: червоне, жовте, сине, яскраве, все, що відображає нашу природу Слобожанську

Любовь Чеховская, одна из тех, кто держит рушник. Женщина плачет, потому что она живет в Крыму, где о таком празднике можно только мечтать. Она приехала в Харьков к родственникам, чтобы принять участие в параде. Платье, вышитое специально, заказывала для праздника, говорит женщина:

Любовь Чеховская, участница шествия

Вишиванка – це Україна моя рідна, це - раз, друге: вишиванка для мене - це символ радості, України, символ всього українського народу.

В этом году организаторы назвали праздник «Тройственная Вышиванковая феерия»- ведь он состоит из трех компонентов - шествия, концерта и сладкого подарка:

Галина Куц, организатор Парада вышиванок

Харківська просвіта в цьому році максимально хотіла наблизити свято до всіх, скільки буде людей на кожному етапі, ми не знаємо, чекаємо якомога більше, крім того, дуже багато харків»ян долучились до цього свята, вхід у Художній музей в вишиванках безкоштовний, також сьогодні біля оперного театру чекає великий солодкий сюрприз

Шествие в сопровождении полиции дошло до оперного театра, где всех участников начали угощать тортом в форме вышиванки длиной два метра, на котором кондитеры представили символы и орнаменты, присущие разным диаспорам, проживающим в Харькове:

Наталья Нечипуренко, соорганизатор Парада вышиванок

Торт состоит из трех частей: вишневая начинка, есть также начинка пражская, и еще начинка очень вкусна, цикаво, у меня все записано, мы сейчас все съедаем тортик, и потом взрослые по кусочку каравая как символа гостеприимства - когда все приносят каравай и все по кусочку его куштуют

Торт раздавали всем участникам мероприятия, а потом шествие отправилось к площади Свободы.

В этом году в Харькове Парад вышиванок собрал почти полторы тысячи участников.