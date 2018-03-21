"Я не думаю, чтобы обогнать Lexus. Я думаю, просто форс. Стартануть с перекрестка»- свидетель ДТП на Сумской дал показания

21 марта 2018 г. 18:45
Автор: Наталья Белокудря
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Свидетель рассказал суду, что столкновение произошло на его глазах. Он стоял перед автомобилем Дронова на перекрестке. Видел как с правой стороны, по улице Сумской, от "Детского мира" ехал «Лексус» на большой скорости. «Фольксваген» тоже начал движение с ускорением. После того как произошла авария, свидетель припарковал свою машину, и начал оказывать помощь. На вопрос представителя одной из пострадавших, пытались водители оказать помощь пострадавшим, свидетель ответил отрицательно. «Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что не виноват, а девушки из «Лексуса» были в шоковом состоянии», - сказал свидетель.

РОМАН ПЯТЕЛИН, свидетель ДТП:

Увидел, впереди меня Туарег стоял и он поехал, выехал на перекресток. Когда он выехал на перекресток, я обратил внимание, что с правой стороны от детского мира в сторону Сумской несется другой автомобиль. Лексус когда выехал на перекресток, то он при этом начал еще ускоряться. В это время Туарег тоже начал ускоряться. Он не тормозил. И прямо передо мной произошло столкновение. Туарег въехал в середину между дверями Лексуса, Лексус занесло , он покатился по обочине

Адвокат Дронова считает, что между показаниями Романа Пятелина и данными, изложенными в обвинительном акте есть разногласия.

СЕРГЕЙ ПЕРЕПЕЛИЦА, адвокат Геннадия Дронова

Свідок зазначив те, що автомобіль Фольксваген Туарег знаходився за 15-20 до перехрестя. Хоча згідно обвинувального акту, Фольксваген Туарег стояв на перехресті. Також зазначив свідок, що автомобіль Фольксваген Туагрег знаходився на зелене світло світлофорного об"єкту на перехресті, що Лексус рухався з великою швидкістю, яку, на привеликий жаль, свідок сказати не може. Тому вже є певні розбіжності, і те, що зазначено в обвинальному акті

А вот сторона защиты Елены Зайцевой наоборот считает, что противоречий нет, свидетель подтверждает факты, указанные в обвинительном акте.

ЮЛИЯ КОЗЫРЬ, адвокат Елены Зайцевой

Касательно расположения автомобиля Фольксваген Туарег перед началом движения, подтвердил данный свидетель, что действительно автомобиль Фольксваген остановился перед началом движения перед  ДТП с нарушением правил дорожного движения, за линией расположения светофора. Так как это указано в  обвинительном акте. Считаю, что косвенно свидетель подтвердил, что автомобиль Фольксваген начинал движение все-таки на желтый сигнал светофора.

Сегодня должны были допросить  пятерых свидетелей, но в суде появился только один.

Всего же обвинение заявляло о 15 свидетелях аварии, которых хотят допросить во время процесса.

Новая дата слушания- 2 апреля.

 

Видео: 

Cвидетель по ДТП на Сумской дал показания - 21.03.2018

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