«Я тебе не Андрюха!»: как заммэра «отвоёвывал» забор ЖКХ от активистов

Андрей Руденко приехал сегодня с утра на площадь Свободы, чтобы проконтролировать работу коммунальщиков.

В ходе общения с активистами, которые все ёще следят за сохранностью палатки «Все для перемоги», начался конфликт.

Активисты стали убирать забор, который еще утром установили работники ЖКХ для дальнейшего проведения ремонта, за последнюю часть которого и «уцепился» Руденко.

«Мне «под ср*ку» никто не давал. До свидания! Забор стоял вот этот. Ребята пришли, поставили машину. Тут вообще никого не было…было три работника. Я приехал, потому что начали разбрасывать вот это вот ограждение. Кому оно мешало?» - прокомментировал происходящее заммэра.