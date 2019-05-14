«Я тебе не Андрюха!»: как заммэра «отвоёвывал» забор ЖКХ от активистов

14 мая 2019 г. 13:20
Автор: Кристина Асыка
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Андрей Руденко приехал сегодня с утра на площадь Свободы, чтобы проконтролировать работу коммунальщиков.

В ходе общения с активистами, которые все ёще следят за сохранностью палатки «Все для перемоги», начался конфликт.

Активисты стали убирать забор, который еще утром установили работники ЖКХ для дальнейшего проведения ремонта, за последнюю часть которого и «уцепился» Руденко.

«Мне «под ср*ку» никто не давал. До свидания! Забор стоял вот этот. Ребята пришли, поставили машину. Тут вообще никого не было…было три работника. Я приехал, потому что начали разбрасывать вот это вот ограждение. Кому оно мешало?» - прокомментировал происходящее заммэра.

 

Видео: 

Андрей Руденко на площади Свободы

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