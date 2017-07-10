ЮНЕСКО включила новые лесные массивы Украины в список Всемирного наследия

В пятницу, 7 июля, в список ЮНЕСКО были включены новые лесные массивы Украины.

Как сообщается на сайте этого учреждения ООН, это было сделано в рамках расширения объекта "Девственные буковые леса Карпат и реликтовые буковые леса Германии". Теперь он носит название "Девственные буковые леса в Карпатах и других регионах Европы" и охватывает не три страны, как раньше (Украина, Словакия и Германия), а двенадцать - добавлены также Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Испания, Италия, Румыния, Словения.

Также в рамках расширения в объект включены украинские лесные массивы Горганы (заповедная зона - 753,48 га), Расточье (384,81 га) Сатановская Дача (212,01 га), Синевир - Дарвайка (1588,46 га), Синевир - Квасовец (561,62 га), Синевир - Стримба (260,65 га), Синевир - Ольшаны (454,31 га), Зачарованный Край - Иршавка (93,97 га) и Зачарованный Край - Большой Дол (1164,16 га).

До 2017 года в трансграничный объект "Буковые леса" входили лесные массивы Чорногора, Уголька - Широкий Луг, Свидовец, Мараморош, Кузий - Трибушаны, Стужица - Ужок.

Как отмечают в ЮНЕСКО, с конца последнего Ледникового периода, европейские буковые леса успешно распространялись в течение нескольких тысячелетий из ряда изолированных участков в Альпах, Карпатах, Средиземноморье и Пиренеях. Этот процесс продолжается по сей день. Успешное распространение буковых лесов отражает их гибкость и приспособляемость к различным географическим, климатическим и другим природным условиям.

Заседание 41-й сессии Комитета Всемирного наследия проходит под председательством основателя и директора Международного центра культуры в Кракове Яцека Пурхла с 2 по 13 июля. Включение объектов в Список Всемирного наследия продолжится до 9 июля включительно.