За место главврача в больнице для чернобыльцев будет бороться всего один человек

13 марта 2019 г. 17:23
Автор: Андрей Несмиян
297 просмотров

Прямо сейчас идет конкурс на место главного врача так называемой "Чернобыльской больницы", облдиспансера радиационной защиты. Однако настоящей конкуренции не ожидается - за место будет бороться всего лишь один участник.

Это беспокоит пациентов больницы, значительное количество которых - ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Сегодня они пришли выразить возмущение на пресс-конференцию представителей общественного совета по избранию руководителей лечебных учреждений, который и принимал заявки на конкурс. Но совет тут ни при чем, говорит ее председатель, Елена Шержукова.

Елена Шержукова, глава общественного совета по избранию руководителя заведения
 

У двох з кандидатів допущені порушення закону про протидію корупції. І той кандидат, якого хочуть хлопці-чорнобильці - пані Сіроштан. Яка очолювала управління охорони здоров*я, ми маємо такі підозри, що в неї є конфлікт інтересів. І вона це записала, раніше вона очолювала Управління охорони здоров*я, а тепер вона очолюватиме заклад, який підпорядковується цій структурі
 

Чернобыльцы же считают Галину Сироштан замечательным кандидатом, который помогал им в прошлом. Но для того, чтобы принять участие в конкурсе, она должна подождать год с момента ее ухода из Управления здравоохранения.

Другой кандидат, Александр Золотарев, кажется чернобыльцам плохим вариантом, ведь, по их мнению, если он работал в частных больницах, то он может попытаться коммерционализировать больницу, сделав большинство услуг платными.

Петр Прокопенко, ликвидатор аварии на ЧАЭС
 

Пытаются «протащить» одного из руководителей клиник частных, который нам рассказывает, что надо перетащить принципы ведения частного бизнеса в государственное, коммунальное предприятие. Принципы бизнеса - это «деньги должны делать деньги». Сегодня люди, которые 40 лет назад спасли Украину, спасли Европу, имеют право на бесплатное лечение.
 

Елена Шержукова долго спорит с чернобыльцами и после мероприятия. Она считает, что Александр Золотарев - прежде всего эффективный менеджер, а льготы и цены устанавливает Минздрав и Министерство соцзащиты. Чернобыльцы это воспринимают с недоверием.

 

Видео: 

За место главврача в больнице для чернобыльцев будет бороться всего один человек - 13.03.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.