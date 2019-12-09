За незаконное завладение квартирой пойдет под суд харьковский нотариус

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса и двух других человек по факту противоправного завладения квартирой путем подделки документов (ч. 3 ст. 27 ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, группа лиц, в которую входил частный нотариус, незаконно завладела квартирой путем подделки договора купли-продажи от 27.02.2017 г.

Люди, от имени которых подписан указанный документ, умерли еще в 2015 и 2016 годах.

В ходе досудебного следствия на эту квартиру был наложен арест, благодаря которому была предупреждена последующая перепродажа этой квартиры.

Кроме того, прокуратура подала в суд заявление о признании указанной квартиры выморочным наследством и о ее передаче в собственность территориальной общины. 7 октября 2019 данное заявление было удовлетворено судом.

Стоимость квартиры составляет 753 тысячи гривен.

Сейчас обвинительные акты в отношении фигурантов находятся на рассмотрении Киевского районного суда Харькова.