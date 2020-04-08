За сутки было зафиксировано 206 новых случаев COVID-19, 4 из которых на Харьковщине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Об этом сообщает Telegram канал Корнавирус_инфо.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях: