За сутки было зафиксировано 206 новых случаев COVID-19, 4 из которых на Харьковщине

08 апреля 2020 г. 10:00
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Об этом сообщает Telegram канал Корнавирус_инфо.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:

  • Винницкая область - 89 случаев;
  • Волынская область - 36 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 21 случай;
  • Закарпатская область - 43 случая;
  • Запорожская область - 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 198 случаев;
  • Кировоградская область - 57 случаев;
  • г. Киев - 256 случаев;
  • Киевская область - 120 случаев;
  • Львовская область - 36 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 32 случая;
  • Полтавская область - 17 случаев;
  • Ривненская область - 44 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 15 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черновицкая область - 273 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 7 случаев.

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