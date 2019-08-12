Зацепы, ухваты и доска позора: в харьковской колонии нашли нарушения

В Холодногорскую исправительную колонию №18 в Харькове пришли с проверкой сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вместе с представителями общественности.

Как сообщили в Секретариате уполномоченного парламента по правам человека, при проверке был выявлен ряд нарушения прав заключенных.

В помещении для проведения инструктажей отдела надзора и безопасности учреждения проверяющие обнаружили зацепы и ухваты, обмотанные колючей проволокой с острыми металлическими шипами.

Как выяснилось, в помещении участка карантина, диагностики и распределения, которое находится в полуподвальном помещении, отсутствует естественное освещение. Окна участка временного следственного изолятора на территории колонии не пропускают дневного света. Также прямой солнечный свет не попадает в прогулочные дворики дисциплинарного изолятора, которые полностью покрыты шифером, поэтому осужденные часто отказываются от прогулок.

В столовой для персонала учреждения проверяющие обнаружили тараканов.

Также на кухне столовой для персонала безоплатно работают осужденные.

Кроме того, нарушаются правила техники безопасности при пользовании газовым и газобаллонным оборудованием.

Также осужденные жаловались проверяющим на то, что их обращения на неправомерные действия администрации учреждения не доходят до адресатов. Сами ящики для обращений изготовлены из прозрачного материала, что также является негативным фактором и заставляет их отказываться от написания жалоб, рассказали в Секретариате.

«Также осужденные жаловались на то, что к заключенным, которые недовольны действиями администрации, часто применяют физическую силу и психологическое давление другие осужденные из числа лиц, лояльных к администрации (актив). Полученные в ходе таких конфликтов травмы не фиксируются или документируются как бытовые. Так, во время визита в помещении дисциплинарного изолятора обнаружили осужденного с гематомой под глазом, которую он, по его словам, получил «во время падения с высоты», - сообщили в Секретариате.

На центральной аллее колонии имеется стенд, на котором размещены фотографии и персональные данные осужденных, нарушающих установленный порядок отбывания наказания, что является нарушением требований Закона Украины «О защите персональных данных».

Соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав осужденных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению будет направлен в Министерство юстиции Украины, подытожили в Секретариате.