Задержания по делу об убийстве Павла Шеремета: кто среди подозреваемых

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Только Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", - написал в Фейсбук министр.

Как стало известно, среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он написал: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе".

Также адвокат Влад Добош сообщил о задержании и вручении подозрения волонтеру Юлии Кузьменко - "в соучастии совершения какого-то убийства".

В 5 часов вечера состоится брифинг Авакова и замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля по расследованию убийства Шеремета.

Заместитель министра Антон Геращенко сообщил, что на брифинге будет президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В офисе президента "Украинской правде" подтвердили информацию относительно Зеленского.

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.