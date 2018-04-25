Задержанным подозреваемым в телефонном мошенничестве суд избрал меру пресечения

Прокуратура сообщила о подозрении двум ранее судимым мужчинам, которые "работали" по схеме "ваш внук в полиции", по факту мошенничества, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Установлено, что один из подозреваемых - 27-летний житель Черниговской области в течение февраля-апреля 2018 звонил с мобильного телефона на стационарные номера жителей Харькова и сообщал тем, кто брал трубку, что он их внук, и якобы совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить деньги. Через несколько минут, чтобы не дать времени пенсионерам опомниться, мошенник еще раз звонил и назначал место встречи для передачи денег. Жертвы, как правило, сообщали свой домашний адрес. Встречались в квартире или возле дома ", - рассказал Максим Блохин.

Обманутые пенсионеры отдавали злоумышленникам от 2,5 тысяч до 40 тысяч гривен.

Правоохранители установили 6 случаев мошенничества, совершенных злоумышленниками.

Последний эпизод произошел вечером 22 апреля. 92-летняя женщина, пытаясь спасти внука от тюрьмы, отдала второму подозреваемому, 27-летнему харьковчанину, 5 тысяч гривен.

Задержали мошенников "на горячем". Одного из них задержали в Харькове после того, как он перечислил часть полученных от бабушки средств на карту сообщника.

Второго правоохранители задержали в Черниговской области сразу после получения денежного перевода.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух злоумышленников, которые в течение полугода обманывали харьковчан.