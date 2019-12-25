Задержанный харьковчанин рассказал, зачем принес гранату в суд

Ранее сообщалось о том, что в Хозяйственном суде Харьковской области, который находится на площади Свободы, накануне сотрудники судебной охраны задержали посетителя с гранатой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту следователем Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как установлено, 24 декабря представитель судебной охраны обнаружил у 63-летнего харьковчанина, который пришел на судебное заседание в Хозяйственный суд Харьковской области, предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на вызов охранника полицейские обнаружили у посетителя суда гранату «Ф-1» без запала.

Он пояснил правоохранителям, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами.

Мужчина задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Изъятую у злоумышленника гранату направили на исследование.

Кроме того, в ходе осмотра места проживания задержанного полицейские изъяли оружие, патроны и боеприпасы.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.