Запустить накопительную пенсионную систему в Украине планируют до начала 2021 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает вполне реальным введение накопительного уровня пенсионной системы до 1 января 2021 года. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами... Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести», - сказал он.

По словам премьер-министра, такая реформа проработана, и в правительстве понимают, как ее начинать.

«Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Будут три варианта. Взять сразу, то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь. Второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет. Третий вариант - это пожизненное содержание, там тоже будет определенная фиксированная сумма», - пояснил премьер.

Он добавил, что получается «некий пенсионный депозит», где часть обеспечивает государство, вторую часть может прилагать сам человек.