Зарплаты в конвертах и налоговый прессинг. Почему в Украине не выгодно работать легально

5 миллиардов налога на доходы физических лиц. Столько по данным фискалов харьковчане уплатили в бюджет за последние 9 месяцев. Это почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Но это еще не предел. На Харьковщине есть большой резерв, считают в налоговой. Здесь вычислили, что на одного официально работающего приходится один не работающий. Часть из таких безработных безработные лишь условно.

Николай Рыбаков, начальник ГУ ГФСУ в Хар. обл.:

Мы сейчас очень плотно будем заниматься успешными предприятиями, с большим количеством трудоустроенного населения - от 500-т и более, у которых заработные платы на уровне минимальном. То есть от 3-х 200 до 3-х с половиной тысяч. Мы прекрасно понимаем, что за такие деньги на сегодняшний день никто работать не будет, тем более на успешных предприятиях.

Меры декларируют превентивные. Говорят, штрафы с проверками - это уже после разъяснительной работы. Ведь они не дают желаемого результата. 95% налогов фискалы получили именно благодаря добровольной уплате. И только 5 осталось по штрафам.

Елена Петренко, заместитель ГУ Гоструда в Харьковской области:

На сьогодні Головним управлінням Держпраці у Харківській області накладено таких штрафних санкцій на суму 4 і 8 млн грн. Це за 50 працівників виявлених неоформлених і зафіксованих інспекційними відвідуваннями, актами перевірки.

Больше всего нелегальных работников задействовано, говорят налоговики, в ресторанном бизнесе, сфере обслуживания, швейных предприятиях. Из-за нелегальных доходов общины остаются без дополнительных денег, а сами работники социально не защищены. Работать по-черному, говорят представители бизнеса, им и самим не выгодно. Ксения Меркулова, которая работает с предпринимателями мелкого и микробизнеса, говорит: многие из бизнесменов готовы выйти из тени. Но обычная математика этого не позволяет.

Ксения Меркулова, директор регионального фонда поддержки предпринимательства:

Им должно быть выгодно платить эти налоги. Это самое основное, люди должны понимать - куда идут эти налоги и им это должно быть гораздо выгоднее, чем не заплатить. Это должно быть выгодно как наемному работнику так и работодателю.

Свое дело делает и непоследовательная политика властей. После повышения уровня минималки большинство предприятий Харьковщины, говорит один из представителей бизнеса Эдуард Набоков, сократили количество рабочих, или перешли на какие-то схемы, чтобы удержаться хотя бы на прежнем уровне. Обещанное дальнейшее повышение приведет не к росту налогов, а к росту безработицы и сокращению самих предприятий. Но больше всего, чего хочет бизнес, чувствовать себя в безопасности и защищенным, в том числе от проверок.

Эдуард Набока, председатель регионального совета предпринимателей Харьковской области:

Сегодня международные инвесторы, а я с большим количеством их общаюсь и тех, кто работает здесь и тех, кто планирует работать. Они говорят - Бог с ним, с вашей налоговой системой. Мы готовы платить ваши высокие налоги. Но мы должны иметь гарантию сохранности своего бизнеса и гарантию жизни в рамках тех законов, которые вы сами себе прописали.

Изменить такую ситуацию ни политически мотивированными решениями, ни налоговым прессингом или астрономическими штрафами за присутствие неоформленных рабочих невозможно, считают предприниматели.