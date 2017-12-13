Завтра трамвай №20 возобновит движение по своему маршруту

13 декабря 2017 г. 17:28
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Трамвай №20 возобновит движение по своему основному маршруту с 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Трамвай №20 будет следовать по основной трассе движения: Южный вокзал - Центральный рынок - ул. Клочковская - пр. Победы. 

Напомним, с 5 декабря трамвай №20 курсировал по  измененному маршруту: Южный вокзал - Новоивановский мост - ул. Клочковская - Малая Даниловка. 

С 11 декабря в связи с ремонтом трамвайного переезда ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра  трамвай курсировал через Центральный рынок.

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