"Ждать осталось недолго": пока Кернес лечится в Германии, из-за переноса сессии горсовета в Харькове пациенты с диабетом не получают инсулин

«Ждать осталось недолго». Именно так прокомментировал состояние здоровья мэра Харькова Директор информационного департамента горсовета Юрий Сидоренко.

Кернес был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите» три недели назад. В мэрии тогда объяснили, на фоне COVID-19 у него ухудшилось состояние здоровья из-за ранения в 2014 году, поэтому, мол, и понадобилась помощь немецких врачей.

Но так как ни разу с тех пор мэр не вышел в эфир и не появился в соцсетях, в пабликах начали появляться сообщения, что он находится в критическом состоянии и даже в коме.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в горсовете

Никакого инсульта, никакой потери речи, все это в головах у политических оппонентов. На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется, нам говорят, что ждать осталось недолго.

Сроки госпитализации мэра совпадают с переносом сессии горсовета, которая была изначально запланирована на 23 сентября, а теперь отложена на неопределенный срок.

Часть депутатов уже выразили возмущение, что из-за лечения одной персоны тысячи горожане вынуждены ждать важных решений, в частности, относительно своего здоровья и жизни.

Например, с первого октября больные диабетом в Харькове не получают инсулин, ведь не были перераспределены субвенции и не выделены деньги из местного бюджета. Поэтому больные или вынуждены покупать лекарства за свой счет, или должны ждать помощи благотворителей.

Юлия Куклина, соучредитель в «Диа-Дзэн»

Особливо ми стурбовані долею тих людей, яких немає у соцмережах, які не є соціально активними, які не знають про існування нашої организації, це, в першу чергу, люди старшого віку, люди, які мають скрутне матеріальне становище, й нажаль, таких людей досить богато в Харкові. Ми маємо надію, що місцева рада збереться на сесію якомога швидше, або вони дали гарантії аптекам, щоб вони почали відпускати інсулін.

В мэрии же пока даже предварительно сроки проведения очередной сессии не называют.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в горсовете

Полномочия депутатов этого созыва длятся, пока не вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, потому что бюджет нужно принимать.

Поэтому, несмотря на такую ​​неопределенность, несколько депутатов уже подали обращения о созыве внеочередной сессии.