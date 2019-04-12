Женщина, которая возила полицейского на капоте, избила ребенка

В одной из многоэтажек в переулке Банном камера видеонаблюдения накануне вечером зафиксировала, как взрослая женщина нападает на мальчика в подъезде и начинает бить его головой о стены. За всем этим спокойно наблюдает мужчина. 10-летний Марк объясняет: женщина просто отомстила ему за то, что его знакомый попал в ее машину мячом.

Марк, пострадавший



Мы начали играть в футбол, один мальчик попал по машине. Она запищала. Он испугался, а я не испугался. Она вышла, подошел ее муж и начал спускать мяч. Мне надо было уже идти домой, и я решил обойти через черный ход. Она меня там нашла и начала там меня бить



Когда мальчик, наконец, вырвался, его соседка, Татьяна Березовчук, как раз выглянула в окно. Татьяна говорит - две ее дочери видели, как нападающая пыталась применить электрошокер.

Татьяна Березовчук, свидетель



И что я вижу: возле двери стоит кто-то и жуткий треск и шум - это был электрошокер. Потом, когда они поднялись, две мои девочки, дрожащие, говорят: "Мам, там тетя бьет Марка, она с электрошокером бегает". То есть у них истерика



Вступиться за мальчика попыталась еще одна соседка - Наталья. Когда она пыталась задержать нападавшую, на нее девушка тоже бросилась с кулаками.

Наталия Гайдаш, пострадавшая



Это было очень больно, то есть боль ощущается до сих пор. И она еще попала в такую область, брови, тут был небольшой кровоподтек.



Синяк Наталья прячет под солнцезащитными очками. Говорит, что нападавшую в доме знают очень хорошо, на ее счету много таких проступков. Однажды женщина уже была героиней репортажей новостей.

Наталия Гайдаш, пострадавшая



Это Елизавета Солдатова, она владелица квартиры 173, кстати сама мама двоих детей. А потом в соцсетях мы нашли такой интересный факт, что эта Елизавета - ей сделали замечание работники полиции, и она, недолго думая, подцепила этого полицейского на капот, и, насколько нам известно, отделалась она только административным штрафом.



Комментировать хоть что-то Елизавета не желает. Журналисты терпеливо ждут, пока она ответит на звонок в дверь, но им никто так и не отвечает.

Но рано или поздно ей все же придется выйти - в полиции уже ожидают участников конфликта с обеих сторон для получения показаний. Накануне было открыто производство по статье 125 (умышленные легкие телесные повреждения).

Однако сегодня к этому добавилась еще дело по части 2 статьи 186 (грабеж). Оказалось, что, по словам пострадавших, Елизавета еще и забрала у мальчика его очки.