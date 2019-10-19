В Украине изъяли из продажи партию рыбных консервов из-за ботулизма

У жителя Киевской области зарегистрировали заболевание ботулизмом после употребления рыбной консервы.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Поступило сообщение о регистрации случая заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла", у жителя с. Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района Киевской области", - сказано в сообщении Госпродпотребслужбы.

В торговой сети Киева данная продукция была обнаружена в сети магазинов ПИИ «Билла-Украина».

Производитель консервы указал, что срок хранения его продукции составляет два года. Консерва не была просрочена.

«Рыбные консервы ТМ «Аквамарин», дата производства 05.07.2018 г. Партия 80УБ23ИРФ производства ООО «РКЗ« Южный »(ул. Измаильская, 106, г. Белгород-Днестровский., Одесская область, 67700), согласно информации уполномоченного ветеринарного врача, указанные консервы сняты с реализации оператором рынка всей сети», - говорится в сообщении службы потребителей.

Как отмечается, в других торговых сетях Киева вышеупомянутой рыбной продукции не выявили.

Вся партия продукции была снята с реализации.