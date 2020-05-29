Жриц любви поймали, а предателя не смогли: как на Малышева завелся шпион

О том, что в «Укроборонпроме» доступ к гостайне получил фактически предатель написал блогер и редактор сайта Цензор.нет, Юрий Бутусов. Оказалось, что начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева, который входит в состав концерна "Укроборонпром", еще в начале текущего года был назначен Вадим Полях, в прошлом полковник милиции. В 2014 году Полях из рядов милиции уволился и поехал в Россию, в Орловскую область, к родственникам жены. Там он дал местному изданию абсолютно украинофобское интервью, наполнения ложной информацией. В частности, в тексте он описал, что радикальные молодчики-националисты в Украине еще с 2013 года безнаказанно бьют военных и милиционеров, Киев наполнен бандитами, а 90 процентов населения Харькова, ждут, когда в Украине войдут российские танки-освободители.

В статье говорилось и о том, что Полях должен был получить разрешение на временное проживание, и должен был начать работать в российской полиции. Почему и когда именно, по личной инициативе или по указанию российских спецслужб он вернулся в Украину, пока неизвестно. Тем не менее, в начале года он прошел проверку, в том числе и со стороны СБУ, и получил должность директора службы безопасности танкового завода имени Малышева.

Правда, интересно то, что наказывать за некачественную проверку в СБУ де-юре уже некого, ведь руководитель учреждения Николай Найдич, который возглавлял управление при назначении Полюха, уже лишился должности. Это произошло еще в марте, почти сразу после того, как спецназ СБУ "прославился" раскрытием и захватом преступной группы - нескольких девушек, которые демонстрировали интимное видео через скайп. На своей должности Найдич прослужил всего полгода. Также почти полгода имел доступ к гостайне и мог предоставлять информацию российской стороне и Вадим Полях. Возможно, имел бы и дальше, но в одном из российских блогов, который, по данным Бутусова, ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было изложено интервью с Вадимом Поляхом – тоже 2014 года.

Почему россияне решили фактически рассекретить Поляха, приходится только догадываться. Но на перепост интервью и обратили внимание украинские блогеры, которые публично заявили о предателе в «Укроборонпроме». После публичного скандала Поляха с должности уволили. При этом в «Укроборонпроме» и на заводе Малышева ограничились лишь таким комментарием, размещенным на официальном сайте.

С официального сайта ГП завод им. В.А.Малышева:

29 травня рішенням генерального директора ДП «Завод ім. В.О. Малишева» був звільнений з посади директор з безпеки Підприємства. Рішення ухвалене у зв’язку із нововиявленою у мережі Інтернет інформацією з біографії екс-працівника, яка не була відома чи виявлена спеціальними перевірками на момент призначення на посаду. Звільнений директор з безпеки був призначений на посаду на початку року після проведення кадрового відбору та спеціальної перевірки, що здійснюється в тому числі Службою безпеки України, та поліграфічного дослідження, які не виявили інформації компрометуючого характеру. На підприємстві створено комісію з проведення службового розслідування підрозділів, підпорядкованих колишньому директору з безпеки. Виявлена інформація щодо екс-працівника буде передана до Служби безпеки України. Також керівництво ДП «Завод імені В.О.Малишева» звернулося до Служби безпеки України з ініціативою перевірки діяльності колишнього директора з безпеки.

Каким образом Полях смог пройти проверку, в частности полиграф, и почему не проверялась информация о нем из открытых источников, в СБУ не комментируют. Известно лишь, что за время службы в украинской милиции к нему громких нареканий не было, он считался обычным сотрудником, а в 2014 году официально стал безработным.